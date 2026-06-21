Luka Dončić trebalo bi da 25. juna stigne u Rim, gde ga očekuju sastanci povezani sa projektom NBA Evrope i budućim timom koji bi mogao da bude smešten u italijanskoj prestonici.

Zvezda Los Anđeles Lejkersa trebalo bi da se sastane sa gradonačelnikom Rima Robertom Gualtijerijem, učestvuje na konferenciji za medije u Gradskoj kući, kao i na događajima Najkija.

Njegov dolazak vidi se kao važan potez projekta koji stoji iza grupe Doni Nelson - Dončić, koja je preuzela prava Vanolija iz Kremone i želi da dovede tim u Rim.

Taj tim je već uvršten u Evrokup za narednu sezonu, ali i dalje postoje velika otvorena pitanja, pre svega oko hale.

"PalaTicijano" trenutno ne deluje kao arena koja ispunjava evropske uslove, dok je "PalaEur" povezan sa rivalskim timom.

Kao konkurencija nalazi se Pol Matijasić, koji navodno već ima predugovor sa Etoreom Mesinom za mesto trenera, Zoranom Savićem za poziciju generalnog menadžera i PalaEurom kao domaćom halom.

Ipak, toj grupi i dalje nedostaje sportsko pravo za učešće, a kao jedna od mogućih opcija ponovo se pominje Trst.