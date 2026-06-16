Fudbalska reprezentacija Urugvaja remizirala je protiv Saudijske Arabije na startu Mundijala, ali je južnoamerička selekcija doživela neprijatnost pred meč duel F grupe na šampionatu sveta u Centralnoj Americi.

Skandali se nižu jedan za drugim i prosto je neverovatno šta se dešava...

Poslednja kontroveza vezana je za reprezentaciju Urugvaja. Oni su pred utakmicu protiv Saudijaca, po dolasku na Floridu, doživeli ogromnu neprijatnost jer su ih pripadnici policije izveli iz timskog autobusa, a potom pretresali na prisustvo droge.

Urugvajci su, srećom, uspešno prošli ovaj "test", posle čega je izboren i remi protiv Saudijske Arabije 1:1, golom Maksija Arauha.

Nema kraja skandalima...