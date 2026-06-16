-Džastine, čestitam. Rekao si mi da ćeš mi ostaviti trag na licu i to si uradio - osvrnuo se 29-godišnjak posle nestvarne količine štete koju je pretrpeo na događaju „UFC Freedom 250“.
Nastavio je u istom ritmu.
-Oduzeo si mi vid u desnom oku u prvoj rundi, a po završetku druge i u levom.
Kaže, izgovora nema.
-Imao sam jedan od najboljih kampova u životu. Došao sam naoštren, pripremljen i spreman. Noć za nama bila je tvoja.
Retko ko je mogao da očekuje da će Topurija da izgubi.
-Takva je priroda ove igre. Slava i bol idu jedna s drugom. Oporaviću se, odmoriću se i vratiću se jači, mudriji i daleko opasniji.
Na kraju je imao poruku.
-I verujte mi… Priča između nas je daleko od gotove. Imaćemo revanš - samouvereno je podvukao Topurija.
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