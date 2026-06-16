-Džastine, čestitam. Rekao si mi da ćeš mi ostaviti trag na licu i to si uradio - osvrnuo se 29-godišnjak posle nestvarne količine štete koju je pretrpeo na događaju „UFC Freedom 250“.

Nastavio je u istom ritmu.

-Oduzeo si mi vid u desnom oku u prvoj rundi, a po završetku druge i u levom.

Kaže, izgovora nema.

-Imao sam jedan od najboljih kampova u životu. Došao sam naoštren, pripremljen i spreman. Noć za nama bila je tvoja.

Retko ko je mogao da očekuje da će Topurija da izgubi.

-Takva je priroda ove igre. Slava i bol idu jedna s drugom. Oporaviću se, odmoriću se i vratiću se jači, mudriji i daleko opasniji.

Na kraju je imao poruku.

-I verujte mi… Priča između nas je daleko od gotove. Imaćemo revanš - samouvereno je podvukao Topurija.