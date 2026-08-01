UFC spektakl u Beogradu je zvanično počeo, a već je završena i prva borba. Nažalost, srpska predstavnica Marina Spasić je poražena već u prvoj rundi od Stefani Lusijano iz Brazila.

Ona je uspela da iskoristi Marinin pad koncetracije i dođe do pobede.

Odlično je Srpkinja započela borbui zadala protivnici nekoliko diretknih udaraca u predelu glave. Ipak, Brazilka je uzvratila na gotovo identičan način. Nije Marina Spasić uspela da zbaci Stefani sa leđa, pa je ona uspela da dođe u poziciju da završi ovu borbu i da ostvari pobedu. Brazilka je znala to burno da proslavi, a naša predstavnica je u međuvremenu zaplakala.