Fudbaleri Crvene zvezde igraće ovog četvrtka poslednji meč ligaškog dela sezone protiv Spartaka iz Subotice, čime će najaviti početak plej-ofa.

Ono što posebno hrabri crveno-bele jesu reči Dejana Stankovića da će uskoro an raspolaganju ponovo imati Miloša Veljkovića.

- Identična je situacija kao i pred utakmicu protiv Radnika. Uglavnom su isti igrači van stroja zbog povreda. Videćemo da li će Veljković trenirati danas malo sa nama ili tek posle uskršnje pauze, ali on će nakon toga sigurno biti spreman da radi punim intenzitetom sa ekipom i biće tu za plej-of.