Poznati srpski stručnjak i stručni konstultant TV Arena sport Vlade Đurović komentarisao je meč Crvena zvezda - Pariz i otkrio da se u poluvremenu čuo sa legendom crveno-belih Zoranom Mokom Slavnićem.

Slavni plejmejker je smirivao Đurovića i uveravao ga da će Zvezda pobediti, što se i dogodilo.

- Moka me je zvao i rekao 'znam da si se stisnuoi, ali dobijamo ubedljivo - rekao je Đurović.

- Mislim da smo dobili jer je Izundu igrao početkom drugog poluvremena i tada smo napravili razliku, nije promašio, napravio je banane, skinuo skokove i sa njim u igri Zvezda liči na pravu evroligašku ekipu. Najmanje mi se sviđa kombinacija sa visokim igračima Moneke - Odželej, kao neki 'smol-bol', ali to mi se ne sviđa. Da je Izundu nastavio, Zvezda bi dala 100 - naveo je Đurović.