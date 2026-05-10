Šon Strikland ponovo je šampion srednje kategorije nakon što je u spektakularnoj borbi na UFC 328 priredbi savladao do tada neporaženog Hamzata Čimaeva i napravio jednu od najvećih senzacija poslednjih godina.

Strikland je od samog početka pokazao da nije došao samo da preživi protiv favorizovanog rivala. Amerikanac je fantastično neutralisao Čimaevljevo rvanje, branio rušenja i strpljivo skupljao poene preciznim udarcima.

Hamzat je bio veliki favorit, ali je Strikland pokazao da je najbolji onda kada ga svi otpišu. Posle pet iscrpljujućih rundi, dvojica sudija bodovala su meč 48-47 za Striklanda, dok je jedan sudija prednost dao Čimaevu istim rezultatom. To je bilo dovoljno da Amerikanac po drugi put u karijeri stigne do šampionskog pojasa i priredi jednu od najvećih senzacija u UFC istoriji.

Posebno impresivno delovalo je to što je Strikland postao prvi borac koji je uspeo da porazi Hamzata Čimaeva u profesionalnoj MMA karijeri.

Novi šampion nije mogao da sakrije emocije posle velike pobede.

- Želim da se izvinim američkim fanovima, muslimanskim fanovima i hrišćanskim fanovima. Preterao sam. Poštujem sve vas. Čečenija ima sjajne borce, oni su zveri. I Hamzat je zver. Trebalo bi da budem bolji primer, ali pokušavam da prodam ove borbe - rekao je Strikland posle meča.