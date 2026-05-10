Hamad Međedović ostvario je veliku pobedu na mastersu u Rimu. Srpski teniser je savladao Žoaa Fonseku u tri seta posle velikog preokreta i tako se domogao trećeg kola.

Međedović je na ovom meču morao da se bori protiv talentovanog Brazilca, ali i protiv nevaspitane publike, koja je vrlo često vikala toko msamih poena i ometala ga da se koncentriše.

Upravo je zbog toga srpski teniser nakon velike pobede i drame nepristojnim navijačima posvetio proslavu trijumfa. Izašao je Hamad hladnog lica i uputio je gestikulaciju navijačima - na spavanje!

Naravno, dobio je zvižduke, ali to ga ni najmanje nije potreslo nakon velike pobede.

Naredni protivnik Međedoviću biće Argentinac Marijano Navone.