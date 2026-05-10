Derbi 33. kola prvenstva Slovenije između Maribora i Olimpije prekinut je u 55. minutu zbog divljanja navijača domaćeg tima.

Glavni arbitar je procenio da više nema uslova za igru, nakon drugog prekida izazvanog masovnim ubacivanjem pirotehnike na teren od strane najvatrenijih navijača Maribora. Sa tribina je pogođen golman Olimpije Matevž Vidovšek i meč je tada definitivno morao da se prekine, pa su igrači otišli u svlačionicu.

Sličan incident su navijači Maribora izazvali i u prvom delu, koje je, sa prekidom, trajalo 72 minuta.

Ljubljančani su poveli u "Ljudskom vrtu" golom Antonia Marina u 12. minutu. Nakon toga više nije bilo golova i usledio je prekid. Olimpija će gotovo izvesno upisati pobedu za "zelenim stolom" službenim rezultatom 3:0.

Ovo je samo još jedna u nizu loših stvari koje su se desile Mariboru. Ovaj tim ima razočaravajuću sezonu, što je kulminiralo odlaskom Feđe Dudića sa mesta trenera. Pod kormilom bosanskohercegovačkog trenera Maribor je osvojio samo tri boda u poslednjih pet utakmica.

Ne cvetaju ruže ni Olimpiji, pošto je aktuelni šampion tek na petoj poziciji, pa je kao i Maribor ostao bez šansi za Evropu. Prvi put u istoriji dva najtrofejnija slovenačka kluba neće igrati evropska takmičenja u istoj sezoni.