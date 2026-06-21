Trenutno 27. na svetu bio je bolji od 28. na listi, Tomija Pola, rezultatom 6:7 (4), 6:4, 6:3.

Serundolo je tako stigao do druge titule u karijer, nakon one u Kordobi 2021. godine.

Argentinac je bolje počeo duel, brejkom, ali je u taj-brejku izgubio prvi set.

Drugi period je bio dramatičan, Serundolo je u devetom gemu spasao dve brejk lopte, da bi u narednom oduzeo servis Polu.

Ključni brejk napravio je u šestom gemu odlučujućeg seta, koji je mogao i ranije da završi, ali u osmom nije iskoristio tri brejk, odnosno meč lopte.

Bila mu je ovo šesta pobeda u osmom međusobnom duelu.