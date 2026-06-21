Reprezentativac Bosne i Hercegovine Ivan Bašić mogao bi da napusti Astanu, prenose ruski mediji.

Kako se navodi, za mladog vezistu već postoji ozbiljno interesovanje iz inostranstva, a među klubovima koji ga prate ranije se pominjao i škotski Seltik. Sada se u priču uključuju i timovi iz najjačih evropskih liga. Prema informacijama koje stižu iz Rusije, za Bašića su zainteresovani nemački Ajntraht iz Frankfurta i španski Elče

Bašić je skrenuo pažnju na sebe odličnim partijama u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Bio je sjajan na startu Mundijala protiv Kanade, a ostavio je dobar utisak i protiv Švajcarske.

Prema procenama, Astana bi za njega mogla da traži obeštećenje u iznosu od oko tri miliona evra.