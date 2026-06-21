Fudbaleri Belgije i Irana odigrali su 0:0 u okviru drugog kola grupe G na Svetskom prvenstvu.

Oba tima sada imaju po dva boda, a ovakvom ishodu se svakako više raduje azijska ekipa koja je pred ovaj meč slovila za autsajdera.

Belgijanci su želeli da se iskupe nakon slabe partije na startu takmičenja protiv Egipta, ali ni sada nisu uspeli da dođu do pobede.

Početak meča je bio žestok. Već u drugom minutu je Romelu Lukaku dobio žuti karton nakon oštrog starta nad golmanom Irana Beiranvandom. Kramponima je udario iranskog čuvara mreže i zaradio javnu opomenu.

Prvi ozbiljniji pokušaj viđen je u osmom minutu. De Brujne je probao sa ivice šesnaesterca, ali je njegov šut izblokiran. Dva minuta kasnije je evropska reprezentacija bila blizu vođstva. Ponovo je šut De Brujnea bio izblokiran, a onda je Beiranvand odbranio udarac De Kujpera.

Iran je uzvratio nekoliko minuta kasnije, kada je Hosein Kanani odlično šutirao iz okreta, ali je Kurtoa fantastično reagovao. U 25. minutu je Taremi postigao gol nakon maestralne akcije Iranaca iz slobodnog udarca. Ipak, nakon VAR provere je pogodak poništen jer se ovaj napadač nalazio u ofsajdu.

Do kraja prvog poluvremena Belgija je još jednom ozbiljno zapretila preko Maksima de Kujpera, ali je Beiranvand novom odličnom odbranom sprečio gol.

U nastavku pritisak i inicijativa Belgije, ali je na početku drugog dela Iran bio opasniji. Odmah u 46. minutu je probao rezervista Aliraza, a nedugo zatim je Taremi uhvatio volej i gađao iz dobre pozicije, ali je Kurtoa ponovo bio sjajan.

Ključni trenutak dogodio se u 67. minutu kada je Belgija ostala sa igračem manje. Engoj je kao poslednji igrač odbrane oborio iranskog napadača koji je izlazio sam pred golmana, pa mu je glavni sudija pokazao direktan crveni karton.

Međutim, Iran nije uspeo da iskoristi brojčanu prednost. Najbliži golu bio je Ezatolahi deset minuta pre kraja, ali je njegov snažan udarac zaustavio Kurtoa.

Belgija je i sa igračem manje nastavila da napada i u finišu je De Kujper propustio sjajnu priliku. Bio je potpuno sam nakon centaršuta Tilemansa, ali je Beiranvand fenomenalno reagovao i odbranio njegov udarac.

Rezultat se do kraja meča nije menajo i Belgijanci su zabeležili novi kiks na Mundijalu.

U poslednjem kolu će se Belgija sastati sa Novim Zelandom, dok će Iran odmeriti snage sa Egiptom.

BELGIJA - IRAN 0:0

Stadion "Sofi", Los Anđeles

BELGIJA (4-3-3): Kurtoa - Menije, Ngoj, Mehele, De Kujper - Raskin, Tilemans, De Brujne - Salemakers, Lukaku, Trosar.

IRAN (5-4-1): Beiranvand - Hardani, Kanani, Halilzade, Nemati, Hajsafi - Rezajan, Godos, Ezatolahi, Mohebi - Taremi.

Kraj utakmice!

86. minut - Ponovo odlična šansa za De Kujpera. Šutirao je iz prve, ali je Beiranvand ponovo bio na visini zadatka.

81. minut - Snažan udarac Ezatolahija, Kurtoa je bio oprezan.

67. minut - Crveni karton za Engoja! Pod pritiskom Taremija hteo je da vrati loptu Kurtoi, ali je učinio to preslabo i onda napravio faul kao poslednji igrač odbrane. Belgija će do kraja biti na terenu sa igračem manje.

59. minut - Kakva prilika za Belgiju! Fenomenalan prijem De Brujnea i pas za De Kujpera koji je šutirao sa pet metara, ali je Beiranvand ponovo bio maestralan na golu.

53. minut - Ponovo su opasni Iranci pred protivničkim golom. Belgija se baš muči.

46. minut - Preti Aliraza odmah po ulasku u igru. Napadač Irana se našao u prilici, ali nije bio precizan.

Kraj prvog poluvremena!

43. minut - Opao je tempo nakon poništenog gola Irana. Ništa vredno pomena se nije desilo od tada.

36. minut - Pokušaj Lukakua glavom posle centaršuta Tilemansa. Ipak, nije bio precizan snažni napadač.

27. minut - Ipak ništa od gola! Nakon intervencije VAR-a je promenjena odluka. Taremi se nalazio u ofsajdu i zbog toga je pogodak poništen.

25. minut - Goooool! Iran vodi u Los Anđelesu! Majstorska akcija Iranaca iz slobodnog udarca koju je u gol pretvorio Taremi.

22. minut - Ponovo je zablistao Beiranvand. Tilemans je snažno šutirao iskosa sa desne strane, ali je golman Irana bio na visini zadatka.

14. minut - Šansa za Iran. Kanani se okrenuo i lepo šutirao, ali je Kurtoa dobro odbranio.

10. minut - Malo je nedostajalo da Belgija povede. Izblokiran je šut De Brujnea, a onda je i Beiranvand odbranio udarac De Kujpera.

8. minut - Zapretio je De Brujne. Iskusni vezista je šutirao sa ivice kaznenog prostora, ali je njegov pokušaj izblokiran.

2. minut - Burno na samom početku meča. Lukaku je dobio žuti karton zbog oštrog starta nad golmanom Irana Beiranvandom. Kramponima je po telu udario je Belgijanac iranskog čuvara mreže.

Utakmica je počela!

20:20 - Belgijanci su u prvom kolu odigrali 1:1 sa Egiptom, pa sada žele da dođu do prve pobede na Mundijalu. Sa druge strane, Iran je remizirao sa Novim Zelandom - 2:2

20:15 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici drugog kola grupe G na Svetskom prvenstvu između Belgije i Irana. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Los Anđelesa.