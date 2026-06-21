Fudbaleri Irana uspeli su da ostanu neporaženi u meču sa Belgijom u okviru drugog kola grupe G na Svetskom prvenstvu.

Duel u Los Anđelesu je završen bez golova, a azijska reprezentacija je ispisala istoriju. Naime, Iran je izašao sa najstarijom startnom postavom u istoriji Mundijala otkako se vodi zvanična statistika od 1966. godine.

Tim selektora Amira Galejnoija imao je prosečnu starost od 32 godine i 181 dan, čime je oboren prethodni rekord koji je držala Nemačka. Nemci su na Svetskom prvenstvu 1998. godine imali startnu postavu sa prosekom od 31 godine i 334 dana.

Zanimljivo, na terenu nije bilo nijednog fudbalera rođenog u 21. veku, što dovoljno govori o ogromnom iskustvu koje poseduje ovaj tim.

Najstariji igrač na terenu bio je rođen 1989. godine, dok je najmlađi član startne postave rođen 1998. godine.

Startnu postavu Irana na ovom meču činili su: Alireza Beiranvand (1992), Ehsan Hajsafi (1992), Majid Nemati (1996), Hosein Kalizadeh (1992), Hosein Kanaani (1992), Ramin Rezaeijan (1990), Saman Godos (1993), Saeid Ezatolahi (1996), Mehdi Mohebi (1992) i Mehdi Taremi (1992).