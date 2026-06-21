Rade Bogdanović je prokomentarisao meč Belgije i Irana u drugom kolu grupe G na Svetskom prvenstvu koji je završen bez golova.

Oba tima sada imaju po dva boda. Belgija će u poslednjoj rundi igrati sa Novim Zelandom, a Iran sa Egiptom.

Belgijanci su tokom drugog poluvremena ostali sa igračem manje pošto je Nejtan Engoj dobio crveni karton. Bogdanović je zbog toga žestoko kritikovao defanzivca "đavola".

- Na ovom nivou, da budeš poslednji igrač odbrane, da udariš loptu koja nije ni brza, stoji u mestu, imaš je u nogama i hoćeš da je udariš desnom, pa promašiš i udariš levom i propadneš, napraviš crveni karton. Ja sam uvek govorio da ti igrači, nisam rasista stvarno, ali ovi tamnoputi igrači nemaju koncentraciju da izdrže duže od 60 do 80 minuta.

Ja sam igrao s njima, mi nekada kada smo igrali, mi smo svoje igrače nekada morali da čuvamo da ne naprave grešku. Sadašnji fudbal je takav, ne može ovo na nivou SP da se desi - rekao je Bogdanović i dodao da se to događa i u Francuskoj, ali je naglasio da ne želi da generalizuje.

- Iran je već pobednik, starost tima, iskustvo, uslovi pod kojima igraju. Nisam video da su medijski nešto propraćeni, niti navijači imaju uslove da navijaju za njih. Od srca bih voleo da mlatnu Egipat i da Egipat dobije večeras. Navijam za njih, tačno se vidi odnos prema grbu - istakao je Rade Bogdanović.