Bosanskohercegovački golman Martin Zlomislić, napustio je Rijeku i karijeru nastavlja u azerbejdžanskom Karabagu.

On se od hrvatskog kluba oprostio emotivnom porukom, koju je poslao iz SAD, gde se trenutno nalazi sa reprezentacijom na Svetskom prvenstvu.

- Dragi Riječani i Riječanke, došlo je vreme za rastanak. Prošli smo zajedno mnogo lepih, ali i teških trenutaka tokom proteklih pet godina. Posebno ću pamtiti osvajanje titule i Kupa Hrvatske, kao i trenutak podizanja trofeja. To je bila velika čast i privilegija - poručio je Zlomislić.

Rijeka će od ovog transfera dobiti 500.000 evra.

Zlomislić je u dresu ovog kluba odigrao 117 utakmica, a za reprezentaciju Bosne i Hercegovine je sakupio tri nastupa.