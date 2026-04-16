Košarkaši Panatinaikosa u petak igraju na svom terenu meč poslednjeg kola regularnog dela Evrolige protiv Efesa.

"Zeleni" još uvek imaju šanse da obezbede direktan plasman u plej-of, a dan uoči meča su igrači odradili trening. Međutim, na njemu nije bilo najboljeg igrača Kendrika Nana.

Sjajni Amerikanac se požalio na povredu leđa i zbog toga je propustio trening.

Ipak, kako stoje stvari, prošlosezonski MVP Evrolige će biti spreman za meč u Atini i da je trening propustio kako se ne bi dogodila teža povreda i kako bi dobio tretman. Ergin Ataman istakao je da je sa Nanom tokom nedelje sve bilo u redu:

- Nan je bio dobro tokom nedelje, ali je pred trening dizao tegove i osetio bol u donjim leđima. Pitao je za tretman da bi bio spreman za sutra. Mislim da ne bi trebalo da bude problema. Rekao mi je da bi sutra ujutru trebalo da bude spreman pred šuterski trening - istakao je Ataman.