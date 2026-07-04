Fudbalska reprezentacija Hrvatske eliminisana je na startu nokaut faze Mundijala od Portugala (2:1).

Proslavljeni hrvatski golman Tomislav Ivković kritikovao je odluku selektora Zlatka Dalića da izvede iz igre Ivana Perišića, strelca jedinog gola za "vatrene".

- Najbolji naš igrač, ili jedan od najboljih, bio je Ivan Perišić na levom beku. Je li bilo potrebe da Joško Gvardiol ulazi na mesto levog beka? - pitao se Ivković.

Voditelj mu je odgovorio da je moguće da je neko bio umoran od igrača i da javnost ne zna sve detalje u toku meča. Ivković je ostao pri svojoj oceni.

- Najopasniji igrač bio je Perišić. Zašto? Imali smo dominaciju u veznom redu i posed lopte. On se slobodno mogao dizati prema naprid i ulaziti u završnicu. Imali smo desnog beka koji je centrirao i levog, Perišića, koji je zabio prvi gol. Remetiš nešto što je svetinja, nemoj remetiti - rekao je.

Nasmejao je potom Ivković sagovornike u studiju.

- Jesi zadovoljan sa ženom? Ako jesi, nemoj tražiti drugu. Dragi Bog će te kazniti ako to radiš - rekao je Ivković.