Fudbaleri Argentine plasirali su se u osminu finala Mundijala pobedom nad Zelenortskim Ostrvima (3:2) nakon produžetaka.

Aktuelni šampion je do trijumfa došao mnogo teže nego što se očekivalo, a ponovo je u centru pažnje bio Lionel Mesi.

Najpre smo videli njegov jubilarni 20. gol na šampionatima sveta, čime je ponovo pobegao Kilijanu Mbapeu na prvom mestu večne liste strelaca Mundijala.

Pitanje pobednika rešeno je u 111. minut kada je viđen autogol. Prvobitno se činilo da je Romero sproveo loptu u mrežu protivnika, što bi u tom trenutku značilo da je Lionel Mesi zvanično postao najbolji asistent u istoriji ovog takmičenja. Ipak, u zapisniku je kasnije došlo do promene.