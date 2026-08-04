Nije Dejan Stanković mnogo menjao, gro ekipe je tu. Mateus će biti na golu, dok će defanzivna četvorka biti otprilike kako smo i najavili pre nekoliko dana - Jung vu Seol, Miloš Veljković, Strahinja Eraković i Nir Tiknizjan.

Sredina terena je rezervisana za Radeta Keunića i Mohameda Abu Fanija - tandem koji se i te kako dobro snalazi još od priprema.

Bilo je dileme oko navale, ali se očekuje da na mestu desetke zaigra Vasilije Kostov, koji pruža odlične partije. Levo od njega će biti Mirko Ivanić, a na drugoj strani Loizos Loziu, mada ne bi bilo začuđujuće da dođe do promene i Osman Bukari zauzme to mesto.

Kada je u pitanju najisturenija pozicija u timu, Stanković se ponovo odlučio za Bruna Duartea, dok će Marko Arnautović vrebati šansu u poslednjih 30-ak minuta igre.

Očekivani sastav Zvezde za meč protiv Hapoela: Mateus - Seol, Veljković, Eraković, Tiknizjan - Krunić, Abu Fani - Loizu (Bukari), Kostov, Ivanić - Duarte.