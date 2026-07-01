Imala je Beloruskinja i velike sreće da ovaj meč ne ode u treći set.

Sabalenka je na startu izbacila Teodoru Kostović, a onda je na reči mlade Srpkinje reagovala na prilično netrpeljiv način, da bi sada za tačno 100 minuta preskočila još jednu prepreku.

Iz prvog seta bi se reklo da je Arina krenula po jednu veoma laku pobedu, ali to nije bio slučaj videvši nastavak meča.

Pretrpela je brejk u šestom gemu, a Amerikanka je stigla i do 5:2 gde je imala dve prilike da poravna rezultat u setovima.

Nije iskoristila, tako se najbolja na planeti vratila na 5:5, odvela priču u taj-brejk i tamo odbranila još dve set lopte protivnice.

Na kraju uspela je da prelomi da reši sa 2:0 u svoju korist. Naredna protivnica će joj biti Jelena Ostapenko koja je svoj zadatak rešila tako što je Antoniji Ružić dopustila samo dva gema u čitavom meču (6:2, 6:0).