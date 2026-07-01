Fudbaleri Španije, u osmini finala Mundijala igraju protiv Austrije u četvrtak od 21 sat, a mlada zvezda crvene furije, Lamin Jamal smatra da bi eliminacija bila i te kako veliki neuspeh.

-Istina je da su svi očekivali da igramo bolje, ali igrali smo protiv potpuno različitih reprezentacija i nijedna nije bila evropska. Bile su to veoma teške utakmice, naročito treća. Mislim da još nismo odigrali nijednu vrhunsku utakmicu. Želimo da vratimo protočnost igre i da lopta ide mnogo brže. Igraćemo mnogo bolje i pokazaćemo da smo najbolja reprezentacija kada je fudbal u pitanju - rekao je Jamal.

Pred duel sa Austrijom je istakao da ih čeka težak meč.

-Kao i svaka reprezentacija, biće veoma intenzivni, posebno u vazdušnim duelima, kod kornera i auta. Nijedna ekipa neće igrati otvoreno protiv nas. Moramo da budemo spremni na to. Ako budemo intenzivniji od protivnika, siguran sam da ćemo pobediti, jer kada imamo loptu bolji smo od svih.

Na pitanje da li bi ispadanje već u osmini finala bilo neuspeh, Jamal kaže:

-Da. Za mene bi bio, kao i za sve ostale. Ko kaže drugačije, laže.

Laman kaže da je pogledao čitav kostur nokaut faze, ali i govori da Španci ne treba da razmišljaju o rivalima.

-Jesam, pogledao sam žreb. Zadovoljan sam, jer ako želiš da budeš šampion, moraš da pobediš najbolje. Ne vredi ti lakša strana žreba ako te u finalu čeka tim koji je izbacio sve favorite. Verujem u svoju ekipu - dodao je Jamal.

Naglasio je i da je uveren kako Španija može samo da podiže nivo igre.

-Veoma sam iskren. Da mislim da ćemo biti eliminisani, rekao bih to. Ali verujem da možemo samo da napredujemo i da igramo mnogo bolje. Neka ljudi imaju poverenja u nas, jer ćemo pobediti Austriju i borićemo se u svakoj utakmici.

Govoreći o igračima koji su ga najviše impresionirali na Mundijalu, na prvo mesto stavio je Lionela Mesija.

-Mesi, naravno. Svi znaju ko je on, ali nisam očekivao da će biti ovakav. Dopadaju mi se i Vinisijus i Saibari, ali ono što rade Mesi i Kristijano je neverovatno - istakao je Jamal.

Ipak, istakao je da sebe ne vidi u njihovoj kategoriji.

-Ako me pitate da li sebe vidim na njihovom nivou, ne vidim. Morao bih da igram do njihovih godina, a iskreno ne vidim sebe u tome.

Otkrio je i koja reprezentacija ga je najviše iznenadila na prvenstvu.

-Paragvaj me je baš iznenadio. Nisam očekivao da će dogurati ovako daleko - poručio je Jamal.