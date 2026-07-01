Plasman Meksika u osminu finala Svetskog prvenstva 2026. pretvorio se u noć koja će ostati upamćena po velikom slavlju, ali i po tragediji koja je bacila senku na uspeh reprezentacije. Umesto da sve bude u znaku fudbalske euforije, završnica utakmice i proslava u prestonici dobili su tragičan epilog.

Meksiko je pobedom nad Ekvadorom rezultatom 2:0 izborio prolaz među 16 najboljih na Mundijalu, ali je radost navijača u Meksiko Sitiju ubrzo prekinuta vestima o smrtnim slučajevima tokom masovnog okupljanja.

Prema informacijama Centra za zdravstvenu koordinaciju grada Meksiko Sitija, dve osobe su izgubile život tokom velikog slavlja koje je organizovano posle završetka utakmice. Na ulicama prestonice okupile su se stotine hiljada duša, prema procenama čak i do milion ljudi, posebno u zoni oko čuvenog Anđela nezavisnosti i duž Paseo de la Reforma.

Zdravstvene službe potvrdile su da su preminuli muškarac star 44 godine i devojka od 19 godina, uprkos pokušajima reanimacije.

“Uprkos naprednim merama reanimacije, potvrđena je smrt usled gušenja muškarca od 44 godine i žene od 19 godina, koje su već identifikovali članovi porodice”.

Proslava plasmana pretvorila se u jedno od najvećih javnih okupljanja u gradu, a centralna tačka slavlja bio je prostor oko Anđela nezavisnosti, gde su se navijači El Tri okupili odmah po završetku meča.