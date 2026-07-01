Naša selekcija je u novembru savladala Švajcarce posle velikog preokreta na debiju Dušana Alimpijevića na mestu selektora.

- To je bilo za mnoge igrače i za nas iz stručnog štaba prva utakmica i videla se jedna doza pritiska. Ključna stvar će biti pristup. Mora pristup da bude ozbiljan od prve sekunde i da radimo ono što smo spremili sada sa iskusnijim igračima. Trebalo bi da bude lakše i po pitanju iznošenja informacija i pripreme za utakmicu - rekao je selektor Alimpijević.

Naš tim je imao manjih problema sa povredama igrača.

- Iako su sitne, dovoljno su ozbiljne i ne želimo da ugrozimo zdravlje igrača koje nam je u prvom planu. Putujemo sa 12 igrača. To su povrede o kojim je već bilo reči – Dobrić, Tristan koji treba da reši sitnu zdravstvenu stvar i imamo situaciju sa Plavšićem - izjavio je Alimpijević.

Utakmica Švajcarska – Srbija ne programu je 2. jula od 20 časova u Friburgu. Četiri dana kasnije, naš tim dočekuje Bosnu i Hercegovinu u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu.