- Moj ugovor je istekao. Mislim da nismo uspeli da ostvarimo podvig koji smo obećali - da ovo bude najbolje Svetsko prvenstvo za Ekvador ikada. Sada je na meni da preuzmem odgovornost, zato moram da odem. Voleo bih da nastavim, jer ono što sam dobio od igrača i Saveza garantovalo je mogućnost da nastavim. Ipak razumem kako ovo funkcioniše i nije lako, ali mislim da je odluka bila jasna - rekao je Bekasese, koji je vodio Ekvador od 2024. godine.



Fudbaleri Ekvadora poraženi su u Meksiko Sitiju od reprezentacije Meksika rezultatom 2:0 šesnaestini finala SP.

Bekasese je šesti selektor koji je napustio svoju reprezentaciju nakon eliminacije sa ovogodišnjeg SP, pre njega su to učinili Ronald Kuman (Holandija), Marselo Bijelsa (Urugvaj), Stiv Klark (Škotska), Miroslav Koubek (Češka) i Hong Mjung Bo (Južna Koreja), dok je Sabri Lamuši dobio otkaz u Tunisu posle prvog kola u grupnoj fazi.