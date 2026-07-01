Kako javlja najpoznatiji egipatski fudbalski novinar Ibrahim Fajek, Crvena zvezda je pronašla pojačanje u Egiptu.

Reč je o Hamedu Abdalahu, U20 reprezentativcu te zemlje, koji je seniorsku karijeru tek započeo u Enpiju i odmah se istakao kao jedan od najbržih igrača u prvenstvu.

Pomtenuti Fajek tvrdi da ovde nije reč samo o interesovanju crveno-belih već o konkretnim potezima šampiona Srbije.

Navodno, Zvezda bi 20-godišnje levo krilo prvo uzela na pozajmicu i nju platila između 200.000 i 350.000 dolara. I zadržala bi opciju da ga onda otkupi za 1.500.000 dolara. U najskupljoj opciji bi dakle za njega dali 1.850.000 dolara, odnosno oko 1.600.000 evra.

Abdalah je prošle sezone za Enpi odigrao 34 utakmice, isprva kao rezervista, da bi se kasnije ustalio u startnih 11, postigao dva gola, namestio još tri. Standardan je u U20 reprezentaciji Egipta koja je prošlog leta igrala Mundijalito i isplala u grupi pošto je poražena od Japana i Novog Zelanda, a savladala Čile.