Posle debakla nema ostavke, a sada je jasno i zašto...

Ukoliko Fudbalski savez Nemačke želi da Julijan Nagelsman ode sa klupe, moraće to da plati. Nagelsman je već poručio posle debakla "pancera" da ne planira da podnese ostavku, iako je jasno da je najodgovorniji za rezultate, prebacujući tako svesno lopticu u dvorište Saveza.

Sada je otkriveno da je to uradio zbog novca.

Ako Nagelsman dobije otkaz, FS Nemačke mora da mu plati 14 miliona evra zbog klauzule u ugovoru koja kaže da su mu to dužni ako "prođe u nokaut fazu".

Ko je i kako odobrio taj ugovor, štetan na račun FS Nemačke, svakako nije razmišljao da nije isto proći u polufinale ili odmah ispasti u prvom kolu nokaut faze.

U pitanju je treće Svetsko prvenstvo zaredom na kome Nemačka nije ostvarila nijednu pobedu u nokaut rundi i to je sada već za ozbiljnu brigu.