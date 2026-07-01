Izgleda da se nameće još jedno rešenje crveno-belih.

Kako saznaje MaxBet Sport, sportski sektor Crvene zvezde je spremio ofanzivu na jedno od dva najbolja krilna napadača Superlige Srbije.

Reč je o sjajnom prošle sezone napadaču Železničara iz Pančeva – Silvestera Džaspera. Spremna je da „dizelki“ plati više od 2.000.000 evra uz određene procente od sledeće prodaje.

Silvester Džasper je rođen u Londonu pre 25 godina, a ima državljanstva Bugarske i Nigerije. Za Železničar je na 32 utakmice postigao sedam golova uz šest asistencija.

Silvester Džasper bi bio hitno rešenje na poziciji krila za Crvenu zvezdu, za početak Superlige Srbije i kvalifikacija za Ligu šampiona u julu. Bio bi rešenje za uz levu aut liniju. Desno bi delovao Loizos Loizu, a šansu bi vrebao sa klupe mladi Bugarin – Kristijan Balov.

Najavljuje se nedeljama unazad „transfer bomba“ i može se očekivati da budu na poziciji krila. Ipak, tek ako se stigne do plej-ofa za Ligu šampiona ili same Lige šampiona.