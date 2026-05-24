Artur Fis neće nastupiti na Rolan Garosu zbog povrede kuka koja ga muči već duže vreme.

Jedan od najperspektivnijih svetskih tenisera i prvi reket Francuske neće moći da nastavi sjajnu formu u svom gradu, što je željno iščekivala tamošnja publika.

Pulen Gorana Ivaniševića bio je prinuđen da preda meč drugog kola mastersa u Rimu zbog spomenutog peha, koji nije uspeo da sanira do početka drugog slema u sezoni.

On je bol osetio na treningu pred start turnira u prestonici Italije, ali nije mogao ni da nasluti da će situacija postati toliko ozbiljna.

„Neću biti u potpunosti spreman da igram, i odlučio sam da ne rizikujem kao prošle godine. Da mi je ovo poslednji turnir u karijeri, verovatno bih igrao. Međutim, znajući da mi je ostalo još 10 ili 15 godina, ne smem da ponavljam greške“, rekao je Artur.

Trebalo je da Fis na startu „Kupa musketara“ odmeri snage sa Stenom Vavrinkom, šampionom iz 2015. koji se ove sezone oprašta od profesionalnog tenisa. Umesto njega, na megdan nekada trećem igraču planete izaći će „laki luzer“ Jesper De Jong.