I kako saznaje Meridian sport, odlazak je definitivan, a Prucev je već dogovorio saradnju sa francuskim drugoligašem Denkerkom.

Zvezda neće zaraditi ništa, s obzirom na to da brzonogom Rusu ugovor ističe 30. juna, nakon čega će i formalno postati fudbaler kluba koji je završio na 10. mestu francuske Lige 2.

Prethodnu sezonu je proveo u OFK Beogradu, kao pozajmljen igrač sa Marakane, i upisao učinak od gola i pet asistencija.

Crveno-beli su ga na kratko vratili u sastav tokom zime, ali nije Prucev našao zajednički jezik sa Dejanom Stankovićem. Brzo se vratio na Karaburmu, a u međuvremenu je odbio i produžetak saradnje sa Zvezdom.

Denkerk je i prošlog leta gledao ka momku rođenom 2002. godine, ali tada nije došlo do dogovora. Zvezda ga je svojevremeno platila 800.000 evra.