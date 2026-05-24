Prvi protivnik srpskom teniseru biće domaći igrač Đovani Mpeši Perikar, koji će sasvim sigurno, biti motivisan da se dokaže pred domaćom publikom.

Ima samo 22 godine, a sada dobija priliku da se sastane sa najboljim teniserom svih vremena. Ipak, njemu je uzor Rafael Nadal, Španac sa kojim je Đoković odigrao čak 60 mečeva - Srbin je slavio na 31.

Mpeši Perikar je visok 203 centimetra, odlikuje ga snažan servis, 2024. godine u februaru je imao i najbolji rejking u karijeri, zauzimao je 29. mesto na ATP listi. Iste sezone je osvojio i dva turnira - u Bazelu i Lionu.

Ono što jeste boljka Perikara, to je loša forma Francuza i 11 poraza u tekućoj takmičarskoj godini, uz samo šest pobeda.

Ovo će biti prvi međusobni susret Novaka Đokovića i Đovanija Mpešija Perikara.