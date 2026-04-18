Nikola Jokić kreće u borbu za prsten! Denver igra na stratu plej-ofa protiv Minesote, ipak, jedna detalj pokvario je sve.

Prema dostupnim informacijama, prvi i treći susret ove serije nalaze se u ekskluzivnom paketu "Amazon prajm" servisa, što praktično isključuje televizijski prenos u regionu. To znači da će svi koji žele da prate utakmicu morati da koriste aplikaciju ili internet platformu uz aktivnu pretplatu.

Utakmica u Denveru igra se u terminu od 21:30, što je uobičajeno vreme za publiku u Srbiji kada su u pitanju najvažniji NBA mečevi.

Serija se igra na četiri dobijene utakmice, a nastavak je zakazan u narednim danima, uz to da će deo mečeva ostati van standardne televizijske ponude u regionu.