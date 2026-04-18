Vreme je za trkački vikend! Beograd je ponovo centar trkačkog sveta, a ovoga puta Beogradski maraton će biti podeljen na dva dana.

U subotu je krenula polumaratonska trka! Veliki broj takmičara našao se na startu i spremni su da isprobaju novu trasu i daju svoj maksimum.

Pravi spektakl očekuje nas u nedelju kad je na programu maratonska trka.

Kako se navodi, "Beogradski maraton" jedan je od najboljih promotera Srbije i Grada Beograda u sportsko-turističkom smislu, a kroz novu trasu i jedinstven ugođaj na stazi, Beograd će ponovo biti predstavljen na najbolji mogući način. Uz podršku i saradnju sa Gradom, biće omogućeno da se sa preuzetim takmičarskim brojevima besplatno poseti značajan broj muzeja, kako bi gosti koji dolaze iz celog sveta imali priliku da se upoznaju sa istorijom i kulturom grada.

Zbog održavanja maratona, izmene u saobraćaju, pre svega u zoni Trga republike trajaće do nedelje popodne. Tokom današnjeg dana od 13 časova većina gradskih ulica biće ponovo otvorena, izuzev užeg centra i startno-ciljne zone, dok će pred večernju trku na 10 kilometara uslediti nova zatvaranja pojedinih saobraćajnica.

Gradski prevoz biće prilagođen izmenama, sa privremenim izmenama i prekidima linija u zonama trasa, posebno oko Trga republike, mostova i centralnih gradskih saobraćajnica, dok se potpuna normalizacija saobraćaja očekuje postepeno tokom nedelje popodne nakon završetka svih trka. Grad Beograd je uveo i dodatne mere organizacije, uključujući postavljanje oko 2.000 saobraćajnih znakova, angažovanje više od 700 redara i usmerivača na trasi, kao i oko 400 pripadnika MUP-a.