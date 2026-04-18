- Sećam se 2006. na US Openu, igrao je protiv Hjuita. Nisam mnogo znao o njemu tada. Ali 2007. je napravio ogroman proboj. Izgubio sam od njega u četvrtfinalu Montreala, a on je posle pobedio i Nadala i Federera. Postao je prvi igrač koji je na jednom Mastersu pobedio redom trećeg, drugog i prvog na svetu - započeo je Rodik.

Nastavio je u istom ritmu.

- Tada niste mogli ni da zamislite da će postati ovo što je danas. Kod Rafe je bilo očigledno, čim ga vidite kažete: "Ovaj će osvojiti svaki Rolan Garos". Kod Novaka nije bilo tako. Servis mu tada nije bio sjajan, brzo se umarao. Čim bi meč ušao u veliku vrućinu i potrajao, on to nije voleo. To nije bila nikakva tajna - iskren je Rodik.

Rodik smatra da je Novakova transformacija nešto najfascinantnije u svetu sporta.

- Nema šanse da je iko tada mogao da pogleda u budućnost, u 2024. godinu, i kaže da će ovaj momak živeti od discipline, dobijati fizičke "ratove" i pobeđivati Janika Sinera u pet setova sa skoro 40 godina. To što je postigao je dokaz da apsolutno ništa nije prepustio slučaju i da je radio na svakom detalju - zaključio je legendarni teniser.

Zanimljivo, Rodik je na početku karijere hteo da se fizički sukobi sa Novakom...