Kako dobiti tamo gde si samo jednom uspeo? Istina, ne tako davno... Kako baciti na pleća protivnika zvučnog imena? Doduše, u ne baš paklenoj atmosferi, jer „Palata blaugrana“ kapaciteta 7.585 nije ni prići grotlu Beogradske arene.

Kako god bilo u dvorani u kompleksu „Nou kamp“, Zvezdu čeka zadatak da ponovi podvig iz decembra 2024. Tad su crveno-beli slavili pobedu 78:74 u ligaškom delu elitnog klupskog takmičenja na Starom kontinentu, a ove večeri gostuju na startu plej-ina.

Početak će im biti i kraj ukoliko ne savladaju Pantera, Klajburna, Veselog, Šengeliju i društvo, dok bi u slučaju trijumfa - senzacionalnog, sudeći prema dosadašnjem skoru - išli na noge Panatinaikosu ili Monaku u konačnoj borbi za plej-of 2025/26.

Vlade Đurović, bivši trener crveno-belih, smatra da matora Barsa može da padne, a njegov nekadašnji učenik, baš na Malom Kalemegdanu, jasno i glasno poručuje da ova utakmica određuje sezonu.

Saša Obradović, uz podsećanje na meč od 27. marta (92:88 - 75:75), uvereva da su mnogo naučili iz prethodne utakmice u „Blaugrani“.

Evroliga je deljenje pravde poverila Nemcu koga se na Malom Kalamegdanu dobro sećaju, baš iz duela s Barsom, koja sa Zvezdom ima skor 17-3 u Evroligi.

EVROLIGA 2025/26, PLEJ-IN - UTORAK: A: Panatinakos - Monako (20.00), B: Barselona - C. zvezda (20.45). PETAK: C: pobednik A - pobednik B.

PLEJ-OF: Olimpijakos - pobednik C, Valensija - pobednik A, Real - Hapoel, Fenerbahče - Žalgiris.