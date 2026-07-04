Fudbalska reprezentacija Argentine je teškom mukom prošla u osminu finala Svetskog prvenstva. U neverovatnoj predstavi u Majamiju, "gaučsi" su posle produžetaka savladali Zelenortska ostrva rezultatom 3:2.

Niko nije očekivao da će se aktuelni svetski šampion ovoliko namučiti. Ipak, Mesi i drugovi su nekako pronašli način da slome otpor upornih Afrikanaca i prođu među 16 najboljih.

Tamo ih čeka Egipat. "Faraoni" su posle boljeg izvođenja penala izbacili Australiju, a sada će ukrstiti koplja sa braniocem titule.

Argentina je svakako favorit na tom meču, ali će Egipat tražiti svoju šansu. Utakmica je na programu sedmog jula od 18 časova po srednjeevropskom vremenu i odigraće se u Atlanti.