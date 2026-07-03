-Prema podacima koje je dostavila tehnologija Connected Ball smeštena unutar Adidasove Trionde, zvanične lopte Svetskog prvenstva, dokazano je da je kontakt imao hrvatski igrač Igor Matanović u fazi izgradnje akcije pred gol protiv Portugala, što je omogućilo sudiji da ispravno utvrdi ofsajd i poništi gol - piše u saopštenju FIFA.

Karakteristične "otkucaje" koji su jasno pokazivali Matanovićev kontakt sa loptom publika kraj malih ekrana mogla je da vidi odmah.

-IMU senzori smešteni unutar Trionde sposobni su da utvrde bilo kakav blagi kontakt, prikazan gledaocima u prenosu kao 'grafika otkucaja srca' i omoguće zvaničnicima neviđeni nivo podatak za brze i tačne odluke.

U osmini finala, selekcija Portugala odmeriće snage sa Španijom.

Dugo će se pričati o ovoj utakmici zbog dešavanja u poslednjim sekundama meča. Joško Gvardiol je u 13. minutu nadoknade vremena postigao gol za izjednačenje i produžetke, ali je on poništen zbog ofsajda u kome se nalazio asistent Matanović.