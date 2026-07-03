Kamere su u trenutku kada se portugalski as spremao da izvede jedanaesterac snimile kako nešto izgovara u sebi, a brojni navijači pokušali su da pročitaju šta je rekao.

Najveći broj korisnika društvenih mreža smatra da je Ronaldo izgovorio portugalske reči "Vais marcar", što u prevodu znači "Daćeš gol" ili "Postići ćeš pogodak". Mnogi veruju da je na taj način pokušao da motiviše samog sebe neposredno pre izvođenja prekida.

Pojedini navijači imali su drugačije tumačenje i tvrdili su da je rekao "Bismillah" ("U ime Boga"), ali je ta teorija naišla na manje podrške, imajući u vidu da je Ronaldo poznat kao vernik hrišćanske veroispovesti.

Nije još najjasnije šta je to Ronaldo izgovorio, ali za portugalskog asa najvažnije da je pogodio...