Kamere su u trenutku kada se portugalski as spremao da izvede jedanaesterac snimile kako nešto izgovara u sebi, a brojni navijači pokušali su da pročitaju šta je rekao.

Najveći broj korisnika društvenih mreža smatra da je Ronaldo izgovorio portugalske reči "Vais marcar", što u prevodu znači "Daćeš gol" ili "Postići ćeš pogodak". Mnogi veruju da je na taj način pokušao da motiviše samog sebe neposredno pre izvođenja prekida.

Kristijano Ronaldo

Pojedini navijači imali su drugačije tumačenje i tvrdili su da je rekao "Bismillah" ("U ime Boga"), ali je ta teorija naišla na manje podrške, imajući u vidu da je Ronaldo poznat kao vernik hrišćanske veroispovesti.

Nije još najjasnije šta je to Ronaldo izgovorio, ali za portugalskog asa najvažnije da je pogodio...