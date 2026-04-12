Hapoel iz Tel Aviva je uložio veliki novac u tim za ovu sezonu i bore se za ulazak u plej of u poslednja tri meča koja imaju.

Ipak, posle početka novog rata Izraela sa Iranom i nove selidbe izraelskih klubova, počele su priče o potencijalnim odlascima igrača iz kluba iz Tel Aviva.

Izraelski mediji su pisali da Crvena zvezda je počela pregovore sa Krisom Džonsom, američkim plejmejkerom, a sada pišu da isto radi i Partizan.

Naime, Partizan je prema ovim navodima zainteresovan za centra izraelskog tima Taja Odijasea. Problem bi mogla da bude činjenica da je prethodnih nedelja Hapoel već započeo pregovore sa igračem o produžetku saradnje, ali se sada u trku uključio i srpski velikan, koji želi da ga dovede na dugoročan ugovor.

On je prošlog leta došao iz turskog Bašakšehira, i ima dvogodišnji ugovor po kojem prima 750.000 dolara za prvu sezonu i 800.000 za drugu, s tim što je druga sezona opciona.

Odijase u Evroligi u proseku ubaciju 3,7 poena uz 2 skoka, a u proseku igra 12 minuta.