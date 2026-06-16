Brazilski trener Tijago Spliter nalazi se pred najvećim izazovom u karijeri.

Mladi i perspektivni strateg, naime, postao je novi šef struke Čikago Bulsa.Spliter je gotovo čitavu trenersku karijeru proveo u NBA ligi, s izuzetkom godinu dana koje je proveo u Parizu i gde je na sebe skrenuo pažnju evropske košarkaške javnosti. Nekadašnji NBA šampion sa Sparsima kao igrač je u trenerskoj karijeri osvojio francuski šampionat, kao i Kup Francuske.

Međutim, konačno će dobiti stalan posao u najjačoj ligi sveta i to kao glavni trener. Spliter je dosad bio pomoćnik u Bruklinu, Hjustonu, Portlandu, a bio je i vršilac dužnosti trenera Portlanda do kraja prošle sezone.