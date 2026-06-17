Simpson (39), u utorak je bila pejsmejker za grupu trkača na jednu milju (1,6 kilometara) na događaju "Ser Valter Miler", kada se prema izveštajima srušila i bila joj je potrebna kardiopulmonalna reanimacija, preneo je BBC.
Ona je svoju takmičarsku karijeru završila 2024. godine, a najbolji rezultat ostvarila je 2011. godine na Svetskom prvenstvu u korejskom Daeguu, gde je osvojila zlato u trci na 1.500 metara.
Na istoj distanci ima i dve srebrne medalje sa svetskih prvenstava 2013. i 2017. godine, dok je jedino olimpijsko odličje osvojila u Riju 2016. godine, kada je došla do bronze.
- Dženi dobija vrhunsku medicinsku negu, a naše misli su uz nju i njenu porodicu tokom ovog perioda - naveli su organizatori mitinga.
Simpson jedno vreme nije imala puls, ali joj je rad srca povraćen reanimacijom (CPR) i upotrebom automatskog eksternog defibrilatora (AED), potvrdio je izvor za "Runner’s World". Od srede ujutru, Dženi Simpson se i dalje nalazi u bolnici.
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