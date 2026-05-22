Košarkaši Real Madrida pobedili su Valensiju i plasirali se u finale Evrolige rezultatom 90:105.

Real je rutinski ugasio snove najvećem hitu Evrolige ove sezone!

Valensija nije imala snage i dovoljno iskustva da isparira Madriđanima, koji su zahvaljujući boljem skoku i šutu za tri došli došli do plasmana u finale.

Ono što je zabrinulo sve navijače Reala je povreda Usmana Garube, pa će kraljevski klub morati na crtu Olimpijakosu u finalu bez Edija Tavaresa, Aleksa Lena kao i Garube.

Obe ekipe su se smenjivale u vođstvu tokom prve četvrtine, a posle 10 minuta igre Valensija je imala prednost 28:26.



Real je sredinom druge deonice serijom 14:0 poveo 47:35, a Valensija je potom do kraja poluvremena smanjila na šest poena razlike 62:56.





Tim iz Madrida je tokom treće četvrtine održavao prednost, a pred poslednji deo meča vodio je 86:73.



Izabranici Serđa Skariola su sigurnom igrom u poslednjoj četvrtini zadržali vođstvo i tako došli do pobede.



Klub iz Madrida je izborio 22. finale Evrolige, a do sada je 11. puta bio šampion Evrope.



Real će u nedelju od 20 časova igrati finale Evrolige protiv Olimpijakosa, koji je ranije danas pobedio branioca titule Fenerbahče rezultatom 79:61.

Najefikasniji u ekipi Reala bio je Mario Hezonja sa 25 poena, a imao je i sedam skokova.



Trej Lajls je postigao 17 poena, Gabrijel Dek 16, dok je Andreas Feliz ubacio 15.



U redovima Valensije po 15 poena postigli su Žan Montero, Haime Pradilja i Nejt Rivers.

VALENSIJA - REAL MADRID (90:105)

Valensija: Badio, Tejlor, Rivers, Pradilja, De Lara, Ki, Montero, Mur, Sako, Tompson, Kostelo, Noges.

Real Madrid: Lajls, Abalde, Kampaco, Okeke, Prožida, Hezonja, Maledon, Almansa, Dek, Garuba, Ljulj, Feliz.

Četvrta četvrtina:

40. minut - Real će u finalu igrati protiv Olimpijakosa!

38. minut - Valensija nije iskoristila svoj napad, Real jeste, preko Deka, pa je to sada već +12 (81:93)

37. minut - Pradilja je na liniji penala, i dalje je to lepa prednost za Real (81:91)

35. minut - Feliz je ubacio vrlo važnu trojku, pa Real sada ponovo ide na +11 (80:91)

34. minut - Ponovo Valensija prilazi na jednocifren zaostatak (80:88)

32. minut - Katastrofa za Real, povredio se Usman Garuba!

Treća četvrtina:

30. minut - Real sa velikom prednošću ulazi u poslednju deonicu (73:86)

29. minut - I dalje Real održava prednost, konstantno, tokom čitavog meča (70:84)

28. minut - Dolazi lopta do Maledona, on je ostao sam kao duh i pogodio za +10 (70:80)

27. minut - Nisu dobro zagradili skok košarkaši Valensije, Dek je došao do lopte i pogodio uz faul - promašio je dodatno bacanje (68:75)

26. minut - Pradilja smanjuje dodatno prednost Reala, potom trojka Madriđana, pa novi poeni Montera (68:73)

23. minut - Igra se koš za koš u ovim trenucima (59:68)

22. minut - Košarkaši Valensije pogađaju trojku, ali opet raspoloženi Hezonja lako dolazi do novih poena (59:66)

21. minut - Drugo poluvreme je počelo poenima Hezonje (56:64)

Druga četvrtina:

20. minut - Ne predaje se Valensija, ali, Hezonja je tu da drži stvari pod kontrolom, pogađa pod košem, ali, u poslednjim sekundama je pogodio važbu trojku Montero! (56:62)

18. minut - Montero je projurio u kontri i pogodio, sjajni plej ekipe Valensije, ali, nezaustavljiv je Kampaco, pa poeni Riversa, igra se izuzetno brzo (45:57)

17. minut - Održava Real prednost od 10 poena razlike, Rivers je pogodio za Valensiju (41:51)

16. minut - Još jedna trojka za Real, ovoga puta Kampaco je precizan, konačno Valensija prekida seriju Reala, pogodio je Badio (39:49)

15. minut - Čuma Okeke ubacuje novu trojku za Madriđane, pa tako mora da reaguje Pedro Martinez i da pokuša da primiri i trgne ekipu (35:44)

14. minut - Usman Garuba je precizan (35:41)

13. minut - I dodatno slobodno bacanje su iskoristili igrači Valensije, a onda trojka Feliza, jedna, pa još jedna! (35:39)

12. minut - Gabrijel Dek je precizan, vodi Real (31:33)

11. minut - Trojka Treja Lajlsa, još jedna (28:29)

Prva četvrtina:

10. minut - Brekston Ki je pogodio trojku, ali je uzvratio istom merom Trej Lajls, da bi ponovo Ki pogodio za +2 španskog tima (28:26)

9. minut - Egal bitka u "OAKA" dvorani, Valensija ima poen prednosti (24:23)

8. minut - Raspoložen je Kem Tejlor, a sa linije penala je precizan Dek (17:15)

7. minut - Potpuni preokret Valensije u Atini (15:13)

6. minut - Prilazi Valensija na samo -3, a potom i poravnavaju Španci rezultat (13:13)

5. minut - Rivers je pogodio, na redu je televizijski tajm-aut (8:13)

4. minut - Abalde lako prolazi u kontri, ali i poeni Kema Tejlora na drugoj strani (6:10)

3. minut - Loš početak Valensije, a novi poeni za Maria Hezonju (4:8)

2. minut - Bolji početak Real Madrida (2:6)

19.00 - Dobro veče i dobrodošli na blog posvećen drugom polufinalu Evrolige između Valensije i Real Madrida.