Reprezentacija Portugala je u osmini finala poražena od Španije sa 1:0, pa je tako 41-godišnji napadač na neslavan način završio sa nastupima na Mudnijalima.

Legendarni kapiten Portugala nije uspeo da sakrije suze posle poraza u Dalasu, gde je Mikel Merino golom u prvom minutu nadoknade odveo Španiju u četvrtfinale.

Ronaldo je potvrdio da mu je ovo bio poslednji nastup na Svetskom prvenstvu, dok je pitanje reprezentativne penzije ostavio otvorenim.

- Uvek je tužno ispasti sa velikog takmičenja. Odigrali smo dobru utakmicu i mislim da je ishod mogao da ode na bilo koju stranu. Španija je imala malo sreće što je postigla gol u završnici, ali to je fudbal. Dali smo sve od sebe i kada je tako, nemamo za čim da žalimo - rekao je Ronaldo.

Najviše pažnje izazvala je njegova izjava o reprezentativnom nasleđu.

- Odlazim mirne savesti. Osvojio sam tri trofeja sa Portugalom, a pre Kristijana Ronalda Portugal nije osvojio nijedan. Zadovoljan sam. Najveći uspeh je Evropsko prvenstvo 2016. godine, koje za mene ima istu težinu kao osvajanje Svetskog prvenstva. Sutra je novi dan, život ide dalje.

Ronaldo je objasnio i zašto nije mogao da zadrži emocije po završetku meča.

- Bilo je suza, ali i osećaja olakšanja, jer znam da sam dao apsolutno sve za reprezentaciju. Kada ostavite srce na terenu, nemate sebi šta da zamerite.