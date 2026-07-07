Pobednik ovog meča u polufinalu će igrati protiv Janika Sinera.

ĐOKOVIĆ - OŽE-ALIJASIM 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 6:6

Peti set:

Super taj-brejk:

7:4 - Pronalazi dobar servis Feliks i ostaje u životu.

7:3 - Greši Alijasim, još jedan mini brejk srpskog tenisera.

6:3 - Hrabar drugi servis Đokovića.

5:3 - Kakav poen je uspeo da izvuče Novak, branio se branio i odbranio. Mogao bi servis napokon da mu pomogne.

4:3 - Pronalazi dobar servis Kanađanin. Upravo to je ono što je potrebno Đokoviću.

4:2 - Stegnut je bio na mreži Feliks, novi mini brejk.

3:2 - Greši Novak i ispušta mini brejk prednosti.

3:1 - Dobar servis Đokovića.

2:1 - Greši Alijasim, mini brejk Novak.

1:1 - Dobar servis kanadskog tenisera, ali mogao je Đoković bolje da riternira.

1:0 - Divan poen je odigrao Novak na startu gema odluke.

6:6 - Izvukao se Alijasim, idemo u super taj-brejk!

6:5 - Sada Novak mnogo sigurniji i ponovo prebacuje pritisak na drugu stranu. Ipak, Alijasim je pokazao da zna da se nosi sa teškim momentima.

5:5 - Nije podlegao pritisku Alijasim, siguran gem.

5:4 - Au, kakav gem. Bilo je 0:30, Novak je odigrao jako hrabar drop šot, to mu se isplatilo. Zatim je pronašao dobre prve servise i preživeo. U narednom gemu Kanađanin servira za ostanak u meču.

4:4 - Pripretio je Novak, došao do 30:30 zahvaljujući divnom bekhend paralelom. Ali, onda je slabo riternirao na drugi servis rivala i Alijasim je to kaznio.

4:3 - Perfektan gem je odigrao Đoković. Nadamo se da je ovo nagoveštaj brejka!

3:3 - Ne popušta Alijasim, ponovo lak gem.

3:2 - Još jedan relativno brz gem za Đokovića. Bez brejka u setu odluke.

2:2 - Sada Alijasim lako dolazi do gema, sa nulom.

2:1 - Rutinski Novak stiže do gema.

1:1 - Tri brejk lopte nije uspeo Đoković da iskoristi. Bilo je 40:15, a onda se Novak vratio u gem, stigao do brejk lopte kod koje nije imao nikakvu šansu. Dobio je još dve prilike kod kojih je mogao i morao bolje, ali je kod jedne promašio bekhend, a kod druge forhend.

1:0 - Brz gem za Novaka, mada se opet obrukao smečom, sreća pa ga je promašio pri rezultatu 40:0.

Četvrti set:

Taj-brejk:

4:7 - Greši Novak, idemo u peti set!

4:6 - Prvu je spasao asom.

3:6 - Nova greška iz bekhenda Novaka, tri set lopte za Alijasima.

3:5 - Ponovo siguran na mreži Alijasim.

3:4 - Dobar servis Đokovića. Međutim, sada slede dva servisa kanadskog tenisera.

2:4 - Novi mini brejk Alijasima, dobio je dugu razmenu u kojoj Novak smešta bekhend u mrežu.

2:3 - Vraća Novak mini brejk dobrim riternom

1:3 - Siguran smeč Alijasima.

1:2 - Rizikovao je Đoković drugim servisom i to mu se isplatilo. Ali, u zaostaku je.

0:2 - Mini brejk pravi Kanađanin, siguran je na mreži.

0:1 - As Alijasima.

6:6 - Preživeo je Novak nekako ovaj gem. Bilo je 0:30, ali je onda dobio naredna četiri poena i uveo set u taj-brejk.

5:6 - Ne popušta Alijasim. Ponovo je pogodio sijaset linija i došao do gema. Još jednom će Srbin servirati za ostanak u setu.

5:5 - Ostaje Đoković u setu, drama se nastavlja. Sve smo bliži taj-brejku.

4:5 - Gem sa nulom za Kanađanina. Novak će u narednom servirati za ostanak u setu.

4:4 - Uz manje probleme Đoković dolazi do gema. Drama i u četvrtom setu.

3:4 - Bespotrebno je Novak vratio Alijasima u životu i sada mora težim putem da dođe do pobede. Razigrao se četvrti reket sveta i došao do novog ubedljivo gema.

3:3 - Prekida Noavk seriju rivala, gem je završio asom.

2:3 - Treći gem u nizu za kanadskog tenisera. Pretio je Novak, bilo je 0:30, igralo se i na razliku, ali nije uspeo da stigne do brejk lopte. Neverovatno šta je sebi dopusio, imao je potpunu kontrolu, a onda kolaps.

2:2 - Vraća brejk Alijasim. Neshvatljvo je odigrao Novak. Odservirao duplu servis grešku, zatim promašio zicer, a onda Kanađanin pogađa liniju i vraća se u igru. Delovalo je da ide Đoković ka pobedi, a onda je samo stao odjednom.

2:1 - Prekida Alijasim Novakovu seriju.

2:0 - Crta Đoković po terenu o ovim momentima. Potvrđen brejk u velikom stilu!

1:0 - Breeeeejk! Ovo je Novak kakvog želimo da vidimo, brejk sa nulom i to tako što je odigrao odličan forhend pasing šot.

Treći set:

6:3 - Set za Novaka! Siguran gem je odigrao, iskoristio drugu set loptu i poveo sa 2:1 u setovima!

5:3 - Ostaje Alijasim u setu, premda je mirisalo na novi brejk, imao je Đoković 15:30, ali tri poena u nizu osvaja Feliks. Ono što je važnije, Novak u narednom gemu servira za set.

5:2 - Potvrđen brejk i to dosta lako. Na gem je od drugog seta.

4:2 - Breeeeeeeeeeejk! Dočekasmo Đokovićev prvi brejk i ro bez izgubljenog poena. Istini za volju Kanađanin mu je olakšao posao, pošto je dosta grešio! Posle tri sata borbe, došao je do prvog brejka!

3:2 - Dobar, siguran, miran servis gem za Novaka. Hoćemo li konačno dočekati Đokovićev brejk?

2:2 - Sada Đoković nije bio ni blizu brejka.

2:1 - Konačno nešto lakši gem.

1:1 - Ne ide, pa ne ide. Prokockao je Đoković tri brejk lopte, kod prve bekhend pasing šot u mrežu, kod druge jako loš ritern. Na trećoj nije imao neku šansu, pošto je Kanađanin našao dobar servis, a onda lako posao završio forhendom. Realizacija brejk lopti 0/8! Bio je ovo najduži gem od početka meča.

1:0 - Novak umalo od gotovog napravio veresiju. Imao je 40:0 i dopustio je rivalu da stigne do brejk lopte. Ipak, uspeo je dobrim forhendima da se izvuče i spreči rani brejk.

U pauzi između dva seta zatvoren je krov zbog mraka, pa će se nastavak igrati u dvoranskim uslovima.

Drugi set:

3:6 - Imao je Novak dve brejk lopte, kod prve je slabo riternirao, a kod druge odigrao odličan poen, ali onda suviše mlako smečovao i Alijasim je to kaznio. As za kraj seta.

3:5 - Prvi brejk na meču pravi Kanađanin! Užasan gem je odigrao Novak, a okončao ga je duplom servis greškom. Sada će Alijasim servirati za izjednačenje.

3:4 - Perfektan je Alijasim u svojim servis gemovima, treći zaredom sa nulom.

3:3 - Bilo je napeto, 30:30, a onda Novak odigrava perfektan drop šot. Drugi set neodoljivo podseća na prvi.

2:3 - Bez rešenja Novak u gemovima na servis Kanađanina, još jedan gem sa nulom.

2:2 - Gotovo preslikan kao prošli Novakov servis gem. Još čekamo na prvi brejk na meču.

1:2 - Kanadski teniser dobija gem bez izgubljenog poena.

1:1 - Đoković uz manje probleme stiže do gema.

0:1 - Siguran uvodni servis gem za Kanađanina.

Prvi set:

Taj-brejk:

12:10 - Set za Novaka! Promašuje Alijasim! Skoro sat i po je trajao prvi set u kom se Đoković povredio, ali je uspeo da iskoristi petu set loptu! Jedan od luđih setova u Novakovoj karijeri!

11:10 - Odličan servis Novaka, evo i pete set lopte.

10:10 - Kakav je ovo poen bio, Feliks pogađa liniju, a onda i Novak i usledila je greška kanadskog tenisera.

9:10 - Agresivan Alijasim, imaće novu set loptu.

9:9 - Sada Đoković greši, bekhend je promašio.

9:8 - Greši sada Kanađanin. Set lopta za Đokovića. Da li je konačno vreme da se završi set?

8:8 - As Đokovića.

7:8 - Greši Novak, šalje forhend u aut.

7:7 - Ne da Alijasim, liniju je pogodio forhendom. Kakva ludnica!

7:6 - Kakav drugi servis Đokovića. Sada će on imati set loptu, ukupno treću, ponovo na servis rivala.

6:6 - Spašava Novak odličnim servisom.

5:6 - Alijasim će imati set loptu posle još jednog dobrog servisa.

5:5 - As Alijasima. Drama se nastavlja. Ko će do set lopte?

5:4 - Odlična bekhend paralela Novaka. Sada Alijasim ima dva servisa.

4:4 - Dobar servis Đokovića.

3:4 - Opet siguran Feliks na mreži.

3:3 - Sada dobar ritern Novaka, vraćen mini brejk.

2:3 - Kakav ritern Alijasima koji pravi novi mini brejk.

2:2 - Vraća mini brejk Alijasim, siguran je bio na mreži.

2:1 - Prvi poen za Alijasima u taj-brejku.

2:0 - Greši Kanađanin, šalje bekhend u aut, Novak pravi mini brejk.

1:0 - Dobar servis Đokovića.

6:6 - Siguran gem za Feliksa, idemo u taj-brejk.

6:5 - Kako napet gem. Imao je Đoković dve gem lopte, ali je onda grešio sa forhend strane. Alijasim je do brejk lopte došao bekhend pasing šotom. Ipak, Novak ju je spasao asom. Pogodio je još dva dobra prva servisa i uspeo da se izvuče. Ipak, brine bolna grimasa na licu, primetno je da ima ozbiljan problem.

5:5 - Ogromnu šansu je propustio Đoković. Imao je dve vezane set lopte, razvio se poen, a onda je Đoković bekhend poslao u aut. Kod druge set lopte je Kanađanin pronašao dobar prvi servis. Šteta, propuštena je velika prilika da se dobije prvi set.

5:4 - Dobio je Novak gem bez izgubljenog poena, ali se povredio. Osetio je bol u levoj nozi i zatražio pomoć lekara.

4:4 - Daleko najduži gem od početka meča. Imao je Novak prvu brejk loptu, ali je Alijasim pronašao snažan prvi servis koji mu je omogućio laku realizaciju na mreži. Drama u prvom setu.

4:3 - Perfektan gem Đokovića, najbolji od početka meča. Da li je konačno vreme da se izvrši pritisak na Feliksa.

3:3 - Gem sa nulom za Kanađanina. Novak nikako da pronađe ritam.

3:2 - Ponovo je pretio Kanađanin, opet je imao 15:30, ali i ovoga puta je Đoković pronašao dobre servise i izvukao se iz neprijatne situacije.

2:2 - Još jedan siguran servis gem četvrtog tenisera sveta.

2:1 - Sada Đoković mnogo sigurniji, sjajnom forhend dijagonalom je završio gem. Bez brejk lopte na startu meča.

1:1 - Kanađanin dosta lakše dolazi do svog servis gema.

1:0 - Nije bilo prijatno već na startu. Imao je Kanađanin 15:30, ali onda Novak pronalazi dobre servise i sprečava rivala da stigne do brejk lopte.

18.33 - Igrači su napokon na terenu.

18.11 - Zverev je upravo završio posao protiv Lehečke. Srbin i Kanađanin uskoro na terenu.

17.15 - Zverev je odigrao katastrofalno u nastavku, uzeo je tek jedan poen u tri gem i Čeh je dobio treći set sa 6:3. Srbin i Kanađin će morati da se strpe...

16.28 - Koko Gof je upravo završila posao. Uskoro se očekuje da na teren izađu Lehečka i Zverev i završe svoj meč. Posle njih poćeće okršaj Đokovića i Alijasima.

15.55 - Gof je izjednačila. To znači da se ponovo odlaže početak Đokovićevog meča i izvesno je da neće početi pre 17.30.

15.45 - Pegula je dobila prvi set, u drugom je 3:3.

15.14 - U tri od četiri meča Novak je izgubio po set, a na putu do četvrtfinala bio je bolji od Vua, Cicipasa, Rinderkneša i Safijulina. S druge strane, Ože-Alijasim je u pet setova izbacio Davidoviča Fokinu, a prethodno je bio bolji od Dženga, Prižmića i Ševčenka sa po 3:0.

15.13 - Biće ovo treći međusobni okršaj Đokovića i Alijasima. Novak je 2022. godine slavio na mastersu u Rimu, dok mu se Kanađanin revanširao iste godije na Lejver kupu.

15.11 - Prema prvobitnom planu Novak i Feliks su na Centralni teren trebali da izađu kao drugi po redu, odnosno po završetku meča Koko Gof - Džesika Pegula koji počinje u 14.30. Međutim, posle Amerikanki na teren će Jirži Lehečka i Aleksander Zverev čiji meč je prekinut u ponedeljak zbog "policijskog časa". Nemac vodi 2:0 u setovima, a u trećem je 3:3.

15.10 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen četvrtfinalu Vimbldona u kojem se sastaju Novak Đoković i Feliks Ože-Alijasim. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Londona.