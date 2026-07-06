Na tom putu, jedan od najvećih i najprepoznatljivijih srpskih klubova dobio je snažnog partnera. AdmiralBet je postao novi zvaničan betting partner FK Vojvodina, čime započinje saradnja zasnovana na zajedničkim vrednostima – tradiciji, odgovornosti, ambiciji i želji za stalnim napretkom.

Klub osnovan 1914. godine više od jednog veka predstavlja jedan od simbola srpskog fudbala i Novog Sada. Istovremeno, AdmiralBet nastavlja da širi svoje poslovanje i dodatno jača prisustvo u Vojvodini, regionu u kojem ime FK Vojvodina ima posebno mesto među ljubiteljima sporta.

„Veliko nam je zadovoljstvo što je AdmiralBet postao zvaničan betting partner. FK Vojvodina. Ovo partnerstvo predstavlja potvrdu da naš klub ide u dobrom smeru i da je prepoznat kao pouzdan i ambiciozan partner. Pred nama su veliki izazovi, kako u Evropi, tako i u domaćim takmičenjima, a uveren sam da ćemo uz podršku AdmiralBeta nastaviti da gradimo stabilan i uspešan klub.

Zahvaljujem se kompaniji AdmiralBet na ukazanom poverenju i verujem da ćemo zajedno ostvariti rezultate na koje će naši navijači i Novi Sad biti ponosni“, izjavio je predsednik FK Vojvodina Dragoljub Zbiljić.

“FK Vojvodina je mnogo više od fudbalskog kluba. To je institucija sa ogromnom tradicijom, vernim navijačima i visokim sportskim ambicijama. Ponosni smo što ćemo kao zvanični betting partner. biti deo narednog poglavlja njene istorije. Naša filozofija ‘Uvek u napadu’ nije samo slogan, već način razmišljanja. Ona podrazumeva stalnu želju za napretkom, hrabrost da se postavljaju veliki ciljevi i spremnost da se za njih bori do kraja. Upravo zato verujemo da je ovo partnerstvo prirodan spoj i radujemo se uspesima koje ćemo zajedno graditi”, izjavio je Marko Ribarić, CEO AdmiralBeta.

Za AdmiralBet ovo partnerstvo predstavlja nastavak strateških ulaganja u sport i saradnju sa klubovima koji imaju snažan identitet, bogatu istoriju i velike razvojne ambicije.

Nova sezona donosi evropske izazove, domaće derbije i borbu za trofeje. AdmiralBet i FK Vojvodina u nju ulaze sa istom porukom – Uvek u napadu.