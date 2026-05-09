Fudbaleri Novog Pazara pobedili su Crvenu zvezdu na "Marakani" rezultatom 2:1 u 35. kolu fudbalske Superlige Srbije.

Trener crveno-belih Dejan Stanković je odmah nakon meča imao burnu reakciju i komentar:

- Hteli smo sa minimalnim opterečenjem da dođemo do maksimalnog učinka, ne ide. Izmene su nam odmogle, izgubili smo energiju, stali smo posle gola, nestali smo. To je pitanje koje mi traje već dva meseca, sigurno je neko zalutao. Znam več ko će igrati u finalu Kupa Srbije, treba da budemo pametni. Nije nikakva drama, ali ružno je izgubiti na ovakav način, bez volje, bez energije, dobio si batine kao nikada u prvenstvu, nisi odgovorio ni na šta. Da sam ja na terenu, drugačije bih reagovao. Lepa škola, sa Zvezdom nema šale, nema igranja.

Pomenuo je i veliku proslavu bratstva navijača Crvene zvezde i Olimpijakosa:

- Oni su pobedili, oni uvek pobeđuju, čestitam im, retkost u Evropi da neko 40 godina ima bratstvo, čestitam im jubilej i neka tako nastave.