Fudbaleri Novog Pazara pobedili su Crvenu zvezdu na "Marakani" rezultatom 2:1 u 35. kolu fudbalske Superlige Srbije.

Trener Pazaraca Nenad Lalatović je na pitanje kome posvećuje pobedu imao jasan odgovor, a potom je u svom stilu nastavio da prokomentariše utakmicu.

- Budućem kapitenu Crvene zvzede, kao njegov tata, njemu posvećujem pobedu, kao i svoj mojoj deci. Ovo je pobeda za Novi Pazar, imamo snage za to, ja sam jako ponosan na svoje igrače, taktički sam ponosan na sve što smo odigrači. Duša me boli što smo bili povređeni, jer da smo bili zdravi, igrali bi Evropu i dočekalo bi nas 100.000 navijača. U finalu Kupa neka pobedi ko bude bio bolji, Zvezdi želim da se plasira u grupnu fazu Lige šampiona - rekao je Nenad Lalatović.