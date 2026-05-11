Saša Zverev misli da to i ne utiče mnogo na njega...

-Mislim da najveću razliku to pravi Janiku, jer je sada stvarno ogroman favorit. Karlos je na šljaci, kada je zdrav, jednak Janiku ili čak ispred njega kada govorimo baš o toj podlozi, posebno na Rolan Garosu gde je već dvostruki šampion - rekao je Zverev.

Iako bi Alkarazovo odsustvo teoretski moglo da otvori put drugim igračima, Nemac ne smatra da se time mnogo menja za njega lično.

-Za mene je najvažnije da se fokusiram na stvari koje mogu da kontrolišem i da pokušam da napredujem kako bih pobedio Janika. To je najvažnije - objasnio je Zverev.

Nije hteo da govori o finalu.

-Važno je uopšte doći do toga. Ne možete pričati o nekome koga biste mogli da sretnete u finalu pre nego što dobijete prvih šest mečeva", rekao je Nemac.

Zverev je prošle nedelje izgubio od Sinera u finalu Madrida i još uvek čeka prvi trofej u sezoni, dok Italijan nastavlja dominaciju sa pet uzastopnih Masters titula.