Direktan plasman nije moguć, ali... Crvena zvezda ima mnogo lakše rivale nego što se to mislio.

Ne pamti se kada je u Evropi bilo ovoliko neočekivanih šampiona i to će značajno uticati na put Crvene zvezde. Na žrebu će se naći veliki broj klubova sa malim koeficijentima, što će dovesti do "pomeranja" unutar šešira, odnosno to znači da bi Zvezda trebalo da izbegne teže rivale. Opet se ograđujemo, na papiru.

Između ostalog, Viking je prekinuo dominaciju Bode Glimta u Norveškoj, Orhus je u Danskoj uzeo titulu posle 40 godina, Tun je iz druge lige postao šampion Švajcarske, Levski je "skinuo" Ludogorec sa trona u Bugarskoj, videli smo da je Mjelbi postao šampion Švedske, Sabah prvak Azerbejdžana...

I to nije sve, Đer i LASK su na pobedu daleko od titule u Mađarskoj i Austriji, dok je u Škotskoj takođe vrlo blizu i Harts da prekine dominaciju Seltika i Rendžersa.

Crvena zvezda kreće od drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona i ovo su njeni potencijalni rivali: Vikingur (Island), Kajrat (Kazahstan), Univerzitatea (Rumunija), Riga (Letonija), Ki Klaksvik (Farska Ostrva), Flora Talin (Estonija), Larne (Severna Irska), Petrokub (Moldavija), Nju Sejnts (Vels), Orhus (Danska), Tun (Švajcarska), Mjelbi (Švedska).

U trećoj rundi pridružulu se još najverovatnije sledeći klubovi: Šamrok (Irska), KuPS (Finska), Hapoel Berševa (Izrael), Linkoln (Gibraltar), Borac Banjaluka (BiH).

I na kraju, u plej-ofu Crvena zvezda bi ipak izbegla AEK iz Atine zbog senzacionalnih rezultata širom Evrope, pošto bi se našao u povlašćenoj grupi timova poput nje. I dalje lista timova s kojima bi mogla da igra nije konačna, ali to su najverovatnije: Celje (Slovenija), Omonija (Kipar), LASK (Austrija), Harts (Škotska) i Viking (Norveška).

Važni datumi u kvalifikacijama.