Albert Rijera je mesecima slovio kao prvi kandidat da sedne na klupu Zvezde. Činilo se da je sve gotovo, ali do dogovora na kraju nije došlo. On je otišao u Nemačku, dok je Zvezdu preuzeo Dejan Stanković.

Već neko vreme se priča o tome da li bi strani trener bio dobar kandidat da predvodi večite rivale. O svemu tome govorio je Nenad Lalatović.

-Nisam Italijan, ni Španac, ni Englez. Ja sam ponosni Srbin i mislim da smo mi i bolji i lepši od svih njih. Za mene smo mi najbolji treneri. Neka dođe taj Španac da radi ovde, pa da vidimo. Došao bi (Rijera, op. au) i otišao čim bi video kako je. Da mi uradimo neke stvari koje on radi, nama bi ovde ’skinuli glavu’ - rekao je Lalatović za "Mozzarsrpot".

Govorio je iskusni stručnjak o svom putu.

-Posle Crvene zvezde sam otišao u Borac iz Čačka. Zašto da ne? Zar je trebalo da sedim dve godine kod kuće i čekam Saudijsku Arabiju, pa da tamo budem šest meseci i opet čekam godinu dana? Ne, volim svoju zemlju i volim da radim. To nije moja mana, nego vrlina. Evo primera – Dejan Stanković ili Aleksandar Stanojević, da li bi oni posle Večitih uzeli, recimo, Železničar? Uzmite, pa da vidimo. Voleo bih da taj kvalitet prenose i na druge klubove, a ne samo na Zvezdu i Partizan. Lalatović se ne boji izazova, drugi se plaše neuspeha.

Pitanje je da li ostaje u Novom Pazaru.

-Rekao sam upravi – ako napravimo tim i ako mogu da se plate igrači... Ne tražim nenormalan budžet, ali ako mogu da izaberem sedam-osam igrača koji su odmah pojačanja, ostajem još dve godine. Obožavam da radim u Srbiji, tu sam s porodicom i nisam opterećen odlaskom preko. Autoritet svakom treneru pravi jaka konkurencija. Kad igraču mesto postane sigurno, on počne da se ponaša bezobrazno i ruši autoritet trenera.