Pavle Ilić biće glavni arbitar na utakmici finala Kupa Srbije, gde će se sastati ekipe Crvene zvezde i Vojvodine.

Ilić je tako dobio novo poverenje da sudi jednu veliku utakmicu od strane komesara za suđeje Domenika Mesine, jer je ove sezone delio pravdu na 178. večitom derbiju.

Ovo mu takođe neće biti prvi put da u sezoni sudi duel između Vojvodine i Crvene zvzede.

To je bilo u Novom Sadu, gde je Vojvodina bila bolja rezultatom 3:2.

Utakmica između Vojvodine i Crvene zvezde na programu je u sredu od 20 časova, gde će crveno-beli pokušati da dođu do nove duple krune, dok Vojvodina traži svoj prvi trofej posle mnogo godina.